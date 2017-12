Napoli, 37 anni fa la vittoria a Firenze firmata Musella

L’indimenticato fantasista azzurro nel 1980 fu il match-winner della sfida al Franchi post-natalizia.

Il giorno 28 dicembre il Napoli ha giocato cinque partite, tutte in Serie A, ottenendo due vittorie e due pareggi, con una sconfitta. Ricordiamo l’1-0 a Firenze nella dodicesima giornata della Serie A 1980/81. Questa fu la formazione schierata dal mister Rino Marchesi: Castellini (24′ Fiore); Bruscolotti, R. Marino; Marangon, Krol, Ferrario (57′ Cascione); Musella, Nicolini, Speggiorin, Guidetti, Pellegrini.

I gol: 79′ Musella

Dopo undici giornate il Napoli era quinto in classifica a quattro punti dalla Roma capolista. Gli azzurri chiusero quel torneo al terzo posto alle spalle soltanto della Juventus e della stessa Roma.

La vittoria in trasferta sul terreno della Fiorentina, mentre al San Paolo si giocava Avellino-Juventus (finita 1-1) per l’indisponibilità del Partenio dopo il terremoto del 23 novembre 1980, porta la firma di Gaetano Musella. Il fantasista napoletano, scomparso prematuramente nel 2013, ha segnato 12 gol nelle sue 84 presenze in maglia azzurra: 8 nelle 71 partite di Serie A, 3 nelle 10 di Coppa Italia ed una nelle sue tre presenze in Europa.

