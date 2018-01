Nel pomeriggio a Castel Volturno la squadra azzurra ha svolto la sesisone di allenamento.

Il Napoli prepara la gara i domenica contro il Bologna.

Secondo quanto riferisce Sky, Raul Albiol ha accusato un affaticamento muscolare che potrebbe metterlo in dubbio per la gara di domenica. Sarri ha già pronta l’alternativa: Chiriches. Il difensore scalda i muscoli per farsi trovare preparato.