Sembra cosa fatta il trasferimento di Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca, allenato da Massimo Carrera.

Il difensore ha giocato solo quattro partite durante questa stagione (2 in campionato, una in Coppa Italia ed una in Champions), per un totale di 275 minuti, e lascerà Napoli per giocare con continuità e poter sperare in una convocazione per i prossimi Mondiali. Secondo Sportitalia, il serbo passerà al club campione di Russia in carica in prestito secco: venerdì la partenza per Mosca.