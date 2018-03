Napoli, allenamento mattutino. Mario Rui in gruppo

Dopo la gara di Lipsia, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti a Castel Volturno.

Gli azzurri preparano il match di Cagliari per il “monday night”, posticipo della 26esima giornata di Serie A in programma lunedì al Sardegna Arena (ore 20.45).

Seduta mattutina in cui la squadra si è divisa in due gruppi. Allenamento defaticante e partitina a porte piccole per chi ha giocato dall’inizio in Europa League. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e successivamente partita a campo ridotto.

Mario Rui ha lavorato regolarmente con il primo gruppo. Domani allenamento di pomeriggio.

Fonte: sscnapoli.it

