Napoli, allenamento pre-Milan a Castel Volturno

Gli azzurri, in vista del match di San Siro, hanno appena concluso l’allenamento pomeridiano sotto un caldo sole.

Allenamento pomeridiano quest’oggi per il Napoli a Castel Volturno. I calciatori azzurri, agli ordini del tecnico Maurizio Sarri e del suo staff, preparano il match contro il Milan che si giocherà domenica (calcio d’inizio alle ore 15) allo Stadio Giuseppe Meazza e valido per la 32° giornata di Serie A.

Così come riportato dal sito ufficiale del club, oggi la squadra ha svolto torello e attivazione a secco in avvio, poi di seguito ha effettuato lavoro sulla rapidità con successiva partitina a campo ridotto. In una seconda fase il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni su calcio da fermo. Domani allenamento di mattina.

–

–

Allenamento pomeridiano quest’oggi per il Napoli a Castel Volturno. I calciatori azzurri, agli ordini del tecnico Maurizio Sarri e del suo staff, preparano il match contro il Milan che si giocherà domenica (calcio d’inizio alle ore 15) allo Stadio Giuseppe Meazza e valido per la 32° giornata di Serie A.

La squadra ha svolto torello e attivazione a secco in avvio, poi di seguito ha effettuato lavoro sulla rapidità con successiva partitina a campo ridotto. In una seconda fase il gruppo è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni su calcio da fermo. Domani allenamento di mattina.

Comments

comments