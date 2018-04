Napoli, subito in allenamento dopo il pareggio di Milano

Allenamento per gli azzurri già stamane dopo il brutto 0-0 di Milano. Di seguito il report:

Seduta mattutina per il Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno dopo la gara di San Siro contro il Milan, terminata 0-0 e che ha allontanto ulteriormente gli azzurri dalla Juventus capolista (adesso lontana ben 6 punti a 6 giornate dalla fine).

La squadra partenopea prepara il match contro l’Udinese, gara che si giocherà mercoledì allo Stadio San Paolo e valida per la 33° giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Milano hanno svolto lavoro rigeneratnte prima in campo e poi in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 2, in attivazione a secco e allenamento aerobico. Chiusura con partitina 8 contro 8. Domani allenamento pomeridiano.

–

_

Seduta mattutina per il Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno dopo la gara di San Siro contro il Milan, terminata 0-0 e che ha allontanto ulteriormente gli azzurri dalla Juventus capolista (adesso lontana ben 6 punti a 6 giornate dalla fine).

La squadra partenopea prepara il match contro l’Udinese, gara che si giocherà mercoledì allo Stadio San Paolo e valida per la 33° giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Milano hanno svolto lavoro rigeneratnte prima in campo e poi in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, sul campo 2, in attivazione a secco e allenamento aerobico. Chiusura con partitina 8 contro 8. Domani allenamento pomeridiano.

Comments

comments