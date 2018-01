Napoli, allenamento pomeridiano

La sfida contro l’Atalanta si avvicina e il Napoli prepara il match a Castel Volturno.

Nella giornata di ieri gli azzurri hanno svolto una doppia seduta di allenamento ed è arrivata una buona notizia, la tanto attesa: Milik e Ghoulam hanno preso parte all’allenamento nel pomeriggio. Per loro attivazione tecnica in avvio e successivamente hanno fatto lavoro differenziato e specifico seguendo le rispettive tabelle sul campo 2 mentre il resto della squadra svolgeva la partitina in famiglia.

Oggi si torna in campo ma con una sessione pomeridiana.