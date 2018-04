Napoli: annullato l’evento di domani all’università a causa del suicidio di una ragazza

Annullato ufficialmente l’evento di domani all’Università di Monte Sant’Angelo che avrebbe ospitato alcuni calciatori del Napoli a causa del suicidio di una ragazza avvenuto quest’oggi. Ecco il comunicato della SSC Napoli.

Si comunica che a causa di un tragico evento che coinvolge la comunità federiciana, non si terrà l’incontro de ‘Lo Sport in Accademia’ con Alessandro Formisano e i calciatori del Napoli Hamsik, Ghoulam e Maggio, in programma domani 10 aprile nella sede di Monte Sant’Angelo della Federico II.

