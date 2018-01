Napoli-Atalanta, le pagelle: “Chriches e Mario Rui non si tengono in piedi, Zielinski spento”

Il Napoli perde 1-2 in casa contro l’Atalanta e viene eliminanto ai quarti di finale della Tim Cup 2017-18. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 5,5: “Sui due goal può fare poco o nulla, rischia molto però in precedenza quando non spazza via la palla e con un passaggio la regala a Gomez”

Hysaj 5,5: Partita non indimenticabile, non in condizioni fisiche ottimali e si vede, all’ottantesimo chiede il cambio ma Sarri gli chiede di stringere i denti, scelta forse fatale considerando che sulla sua fascia giocava il Papu Gomez, che infatti trova poi il goal del 2-0″

Chiriches 5: “Non ha fatto una bruttissima partita, ma commette un errore fatale che porta al goal di Gomez, scivola clamorosamente da solo e permette al Papu di calciare liberamente in porta”

Koulibaly 7: “Forse vi sembrerà un voto troppo alto, ma in questa sconfitta azzurra lui c’entra davvero poco, è stato un muro in fase difensiva, dal lato suo non ha fatto passare nessuno, ha recuperato tanti palloni anche a centrocampo, provando a tenere alta la linea difensiva degli azzurri”

Mario Rui 5,5: “Prestazione non malvaggia, specialmente nel primo tempo, nel secondo è l’approccio dell’intera squadra ad essere sbagliato. Rui però commette un errore grave che costa il goal del vantaggio atalantino, infatti scivola e permette a Cornelus di stoppare il pallone e calciare, lo stesso Rui poi si oppone al tiro e lo devia, il pallone arriva poi a Castagne che lo mette in porta”

Rog 5: “Bene nei primi 30 minuti con qualche buona accellerazione, poi perde lucidità e sparisce dal campo”

Diawara 5,5: “Da la giusta fisicità al centrocampo contro una squadra fisica come l’Atalanta, ma si nota la diversa capacità di palleggio che ha Jorginho”

Hamsik 7: “Un primo tempo ottimo, serve una palla sublime per Callejon al minuto 18, ma lo spagnolo non la controlla, poco dopo Marek mette un altro gran pallone, stavolta per Ounas che prova la semirovesciata e manda fuori il pallone. Uno dei migliori in campo il capitano, sostituito in maniera ingiustificabile da Sarri”

Ounas 6,5: Questo ragazzo ha talento, e a poco alla volta sta cercando di dimostrarlo. Su una bella palla di Hamsik si cordina molto bene per fare la semirovesciata ed il pallone non esce di molto. Mette una palla perfetta per Zielinski nel primo tempo, ma il polacco che era quasi dentro la porta clamorosamente non segna. Nel secondo tempo mette un buon pallone per Callejon che non ci crede e non va sul pallone con la giusta convinzione”

Callejon 6: “Fare la punta non è il suo ruolo e lo sappiamo, spalle alla porta perde quasi tutta la sua potenzialità. Eppure nel primo tempo non ha giocato male, in un uno contro uno rientra sul sinistro e incrocia molto bene, costringendo Berisha ad una gran parata, che non viene vista dall’arbitro che assegna rimessa dal fondo. Poco dopo fa uno dei suoi tagli, viene servito in maniera perfetta da Hamsik, ma lo spagnolo clamorosamente non aggancia il pallone”

Zielinski 5: “Uno dei peggiori in campo, si divora un goal clamoroso nel primo tempo, sembra spento e appannato, Sarri in maniera inspiegabile lo lascia in campo nel secondo tempo preferendo far uscire Hamsik”

Insigne 5,5: Il suo ingresso in campo non da la scossa giusta ai compagni, non riesce a trovare la giocata giusta per riaprire subito la partita. Mette un buon cross nel finale che porta al goal di Mertens, complice anche l’uscita in ritardo di Berisha, ma è troppo tardi”

Mertens 6: Trova il goal nel finale, bravo a crederci sul cross di Insigne e ad anticipare di testa il portiere. Torna al goal dopo 8 partite, ma è un goal inutile perchè arriva troppo tardi, lui e Lorenzo dovevano dare una scossa molto prima”

Allan 5,5: Il suo ingresso da fisicitò al reparto, ma non ha la giusta qualità per impostare il gioco e creare occasioni, fa un errore grave quando c’è un bel taglio di Zielinski ma il brasiliano non lo serve, cerca una palla difficilissima che Mertens, ma il pallone finisce facilmente tra le mani di Berisha”