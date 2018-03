Napoli, attento! Sono ben 5 i diffidati per il rush finale

A dieci giornate dalla fine gli azzurri devono fare i conti anche con le ammonizioni.

Con il sorpasso della Juventus, che dopodomani potrebbe andare finanche a +4, la lotta Scudettoper il Napoli si è maledettamente complicata. Adesso, con 10 partite da giocare, gli azzurri si giocano le residue speranze: in primis sperando in se stessi e in un filotto di vittorie e poi in eventuali passi falsi bianconeri. Necessario inoltre arrivare allo scontro diretto di Torino al massimo della forma, soprattutto con il bottino pieno nelle prossime cinque partite che precedono il big-macht dell’Allianz Stadium.

–

Gli azzurri dovranno preservare anche la quota-diffidati, onde evitare spiacevoli e importanti assenze per quell’incontro. Ad oggi sono ben 5 entrati i calciatori entrati in diffida, che al prossimo cartellino giallo riceveranno la squalifica per la gara successiva: Albiol, Jorginho, Koulibaly, Mário Rui e Mertens. Cinque titolarissimi fondamentali da “preservare”, ai quali in caso doppio cartellino giallo nei prossimi match si aggiungerebbero anche Allan e Insigne. Nella difficile lotta al tricolore c’è da considerare anche questo.

