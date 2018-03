Napoli avanti nonostante i pali, quanti in quest’annata!

Incredibile il numero di legni colpiti dalla squadra azzurra nell’attuale campionato.

Con i pali (interni) colpiti ieri, da Lorenzo Insigne prima e Dries Mertens poi, sono ben 14 i legni trovati dal Napoli in questa stagione in Serie A. La dea bendata non è – almeno sotto quest’aspetto – dalla parte del Napoli, gli azzurri sono a pari merito con la Roma in questa speciale classifica e soltanto l’Inter ha fatto “meglio” con 17.

Questa la prima parte dell’attuale classifica dove sarebbe meglio non occupare le prime posizioni:

Inter 17, Napoli 14, Roma 14, Juventus 13, Fiorentina 12, Spal 11, Sassuolo 11, Benevento 10, Crotone 9, Lazio 9.

