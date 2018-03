Napoli, Caffarelli ricorda quella volta che rischiarono di precipitare con l’aereo.

Una chiacchierata intorno al Napoli organizzata al Museo Archeologico e Luigi Caffarelli che racconta un aneddoto shock del suo passato da calciatore.

“Eravamo partiti per il ritiro ma sopra Verona fummo colpiti fa una terribile tempesta di grandine. A bordo di scatenò il panico. Carmando era in ginocchio e pregava, altri miei compagni erano così terrorizzati da necessitare dell’aiuto dei medici quando, finalmente riuscimmo ad atterrare. Ambulanze sulla pista per soccorrerci e Pecci che, da quel giorno, non ha mai più preso un aereo”.

