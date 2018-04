Napoli-Chievo: probabili formazioni, numeri e curiosità

Oggi alle 15 allo stadio San Paolo di Napoli si giocherà Napoli-Chievo, ecco tutto quello che c’è da sapere:

Le probabili formazioni:

Napoli(4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

All.Maurizio Sarri

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Inglese.

All. Rolando Maran

I numeri: il Napoli è imbattuto da sei partite di Serie A contro il Chievo, per gli azzurri 5 successi e il pareggio per 0-0 del girone d’andata.

Il Napoli ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro il Chievo, ma non ha mai raggiunto quota tre successi di fila.

Una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite per il Chievo: i veneti non rimangono imbattuti per tre gare di fila in Serie A da novembre.

Il Chievo ha sempre incassato gol nelle ultime 14 partite di campionato: è la striscia aperta di gol subiti più lunga di questo campionato.

I precedenti: le due squadre si sono affrontate al San Paolo 11 volte, due in Serie B e nove in Serie A.

Sette vittorie del Napoli, due pareggi due vittorie del Chievo.

18 goal segnati dal Napoli, 8 goal segnati dal Chievo.

L’ultima vittoria del Napoli: 2-0 il 24 settembre 2016 (24’ p.t. Gabbiadini, 39’ p.t. Hamsik)

L’ultimo pareggio: 1-1 il 25 gennaio 2014 (18’ p.t. Sardo, 43’ s.t. Albiol)

L’ultima vittoria del Chievo: 0-1 il 14 settembre 2014 (4’ s.t. Maxi Lopez)

Sestina arbitrale:

MANGANIELLO

TOLFO – DI IORIO

IV: ROS

VAR: GAVILLUCCI

AVAR: COSTANZO

Dove seguire la partita:

TV: Sky e Mediaset Premium

Radio: KissKissItalia

Web: 100x100Napoli.it

Quella tra Napoli e Chievo però sarà anche la sfida tra Milik e Inglese

