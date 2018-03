Napoli Club Deutschland: “Kramer al Napoli? Una bufala”

L’amore per il Napoli, questa volta, ci ha fatto “volare” in terra teutonica.

Abbiamo raggiunto Raffaele Sirignano, membro del Napoli Fan Club Deutschland da diversi anni.

Signor Raffaele dove si trova il vostro club e quanti membri conta?

“Il Fanclub non ha una sede fissa, perche i membri vengono da ogni parte dalla Germania. Ci incontriamo sempre a Colonia. Siamo 134 membri”.

Come vivete la vostra passione?

“La passione ognuno la vive diversamente, quindi difficile rispondere. Ma sicuramente non è inferiore solo perchè siamo all’estero”.

La Germania ha superato da alcuni anni l’Italia nel Ranking Uefa, ma sono così diversi i due campionati?

“Per cominciare la Bundesliga è un campionato senza scandali! Poi negli anni grazie a idee nuove su stadi, merchandising, public relation e infrastrutture societarie è diventato uno dei campionati più belli al mondo, secondo solo alla Premier League”.

E nessuno di voi tifa una squadra tedesca?

“Stai scherzando vero? Ovviamente molti di noi hanno simpatie per squadre della Bundesliga ma niente di più”.

Che considerazione ha il Napoli in Germania?

“Il Napoli in Germania è una società che ha molte simpatie, non come in Italia. Ma il campionato italiano di per se trova pochissimo spazio ormai”.



Sul mancato arrivo di Kramer (centrocampista del Borussia Mönchengladbach accostato al Napoli in estate) si è scritto e detto di tutto. Quali possono essere state le motivazioni del suo rifiuto?

“Kramer è sempre stata una bufala, perchè il giocatore era soltanto in prestito al Mönchengladbach e il Leverkusen ha sempre precisato di non voler vendere assolutamente il giocatore. QUI NESSUNO CI CREDEVA”.

Il destino di Rafa Benitez sembra essere sempre più lontano da Napoli. Cosa ne pensi?

“Io mi auguro che resti ma credo che andrà via, non ci sono le condizioni di una sua permanenza”.

Alla luce della crisi di risultati della Roma, credi che il Napoli possa realisticamente puntare al secondo posto?

“Purtroppo credo proprio di no. Penso che arriveremo terzi perchè in alcuni reparti manca la qualità”.

Si ringrazia Raffaele Sirignano e il Napoli Fan club Deutschland per la disponibilità.

Articolo di Alessandro De Mattia

