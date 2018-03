Napoli, come riparti dopo una caduta?

Ecco come ha reagito il Napoli dopo le poche cadute in questa stagione

La grande squadra è quella che quando cade è subito pronta a rialzarsi, cosa che il Napoli ha fatto più di una volta e dovrà fare anche domenica sera a San Siro dopo la sconfitta interna con la Roma.

La prima sconfitta del Napoli in questa stagione è stata in Champions League contro lo Shakthar Donetsk, gli azzurri hanno reagito subito e hanno dato un 6-0 al Benevento nella gara successiva.

La seconda sconfitta per gli azzurri arriva sempre in Champions League, stavolta contro il Manchester City, partita che tolse sicuramente energie fisice e mentali al Napoli che poi pareggiò 0-0 in casa con l’Inter.

Poi arriva una nuova sconfitta, ancora in Champions League e ancora con il Manchester City, la partita successiva di campionato sarà in casa del Chievo e finirà nuovamente 0-0.

Si arriva poi ad un periodo di mini blackout per il Napoli, arriva la prima sconfitta in campionato, in casa contro la Juventus, poi la sconfitta in Champions con il Feyenoord e poi il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina.

Tutti e tre i pareggi del Napoli in questo campionato sono arrivati dopo la Champions League.

Poi la sconfitta contro l’Atalanta in casa nei quarti di finale di Coppa Italia, nella partita successiva il Napoli stende 2.0 il Verona al San Paolo.

Infine la caduta del Napoli in Europa League contro il Lipsia, il Napoli reagisce subito vincendo 1-0 in casa contro la Spal.

