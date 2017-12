Napoli, continua la prevendita con “promo” per Atalanta ed Hellas

Non è ancora entrata nel vivo la promozione-sconto per chi acquista i biglietti delle prossime 2 gare in casa del Napoli.

Continua la promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Tim Cup Napoli vs Atalanta ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli vs Hellas Verona di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa speciale cosiddetta “Promo Ticket”.

La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente , nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l’evento Napoli vs Hellas Verona di Campionato, che per l’evento Napoli vs Atalanta di Tim Cup, presso le ricevitorie abituali del circuito Listicket.

Napoli vs Atalanta Tim Cup .

Tariffa speciale cosiddetta “Promo Ticket” applicabile solo per coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato.

TRIBUNA POSILLIPO € 7,00

TRIBUNA NISIDA € 6,00

DISTINTI € 5,00

CURVE € 3,00

Questi i prezzi ordinari:

Napoli vs Hellas Verona Campionato

TRIBUNA POSILLIPO € 50,00

TRIBUNA NISIDA € 32,00

TRIBUNA FAMILY € 15,00 /5,00

DISTINTI € 20,00

CURVE € 14,00

Questi i prezzi ordinari:

Napoli vs Atalanta Tim Cup

(non in abbinamento con biglietto campionato o con abbonamento)

TRIBUNA POSILLIPO € 50,00

TRIBUNA NISIDA € 32,00

TRIBUNA FAMILY € 15,00 /5,00

DISTINTI € 20,00

CURVE € 14,00

-SETTORE OSPITI-

Per Napoli-Atalanta la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti – Gate 26 denominato “Settore Ospiti Inferiore – terminerà lunedì 1 gennaio alle ore 19.Il prezzo dei tagliandi è di 20 Euro e i Residenti della Regione Lombardia potranno acquistare il biglietto solo se in possesso della Tessera del Tifoso dell’Atalanta Bergamasca Calcio.

Per Napoli-Verona la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti inizierà sabato 30 dicembre alle ore 15 e terminerà venerdì 5 gennaio alle ore 19. Anche in questo caso il prezzo dei tagliandi è di 20 Euro e i Residenti della Regione Veneto potranno acquistare il biglietto solo se in possesso di tessera di fidelizzazione all’Hellas Verona.

I biglietti potranno essere acquistati sul circuito Listicket.com – “Rete di vendita Calcio Biglietteria Ospiti”. Per l’acquisto dei tagliandi e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.

Fonte: SSCNapoli.it