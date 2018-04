Napoli, continua la spesa in casa Empoli: occhi su Krunic

Il Napoli starebbe già pensando ai rinforzi da regalare a Maurizio Sarri (o a chi verrà), durante la prossima sessione di mercato.

Il ds Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, avrebbe messo gli occhi su Rade Krunic, centrocampista dell’Empoli. Il bosniaco, classe 1993, in questa stagione ha giocato 30 partite, segnando 4 gol e servendo addirittura 10 assist e vanta anche 47 presenze, 3 reti e 2 assist in Serie A. Per lui anche 3 presenze con la Nazionale. Gli azzurri, dunque, continuano a guardare con attenzione verso Empoli…

