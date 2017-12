Napoli: dopo Crotone un azzurro entra in diffida, al prossimo giallo scatta la squalifica

Contro il Crotone nel Napoli sono stati ammoniti Jorginho e Raul Albiol.

Importante l’ammonizione di Jorginho. Per il centrocampista italo-brasiliano è la quarta ammonizione in campionato e per lui scatta la diffida. Alla prossima ammonizione per Jorginho ci sarà una giornata di squalifica.

In questo campionato gli azzurri hanno rimediato 29 ammonizioni, 1 espulsione per doppio giallo (Mario Rui in Napoli-Sampdoria) e un rosso diretto (Hysaj in Verona-Napoli). Due anche le giornate di squalifica (una a testa Hysaj e Mario Rui).

Considerando anche le coppe il Napoli ha visto Diawara osservare una giornata di squalifica in Coppa Italia (contro l’Udinese) rimediata però nella scorsa stagione, mentre in Champions League in totale sono state 15 le ammonizione con una giornata di squalifica per Koulibaly.