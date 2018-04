Napoli, da stasera squadra in ritiro

Abitudini modificate, raramente prima di una gara in notturna il tecnico decideva di portare la squadra in ritiro. Una scelta per ritrovare concentrazione e risultati.

Sarri, a sorpresa, ha optato per il ritiro, una scelta non del tutto usuale in occasione delle partite casalinghe in notturna e soprattutto in virtù del fatto che Hamsik e compagni sono reduci dalla trasferta milanese e sabato ripartiranno per Torino. In valigia le residue speranze di vincere il tricolore. Obiettivo per il quale servono appunto serenità e concentrazione.

