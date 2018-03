Napoli-Dimaro, manca solo l’ufficialità: c’è una novità sul campo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe già definito le date del prossimo ritiro a Dimaro. Una novità importante riguarda il campo di Carciato per evitare gli spostamenti a Trento per le amichevoli.

Il Napoli tornerà in ritiro a Dimaro nella prossima stagione. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport, con le date che dovrebbero essere quelle anticipate: dal 7 al 28 luglio. Il programma non è ancora definito, ma il Corriere riporta quella che dovrebbe essere la principale novità, che riguarda il campo di Carciato, quello dove il Napoli svolge gli allenamenti. La società avrebbe chiesto di aumentare la potenza dell’illuminazione adatta a sopportare le amichevoli in notturna, non solo, ma anche a consentire la trasmissione in TV HD. In questo modo la squadra eviterebbe di fare toccata e fuga a Trento, al campo di Briamasco.

