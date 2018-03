Napoli, duello con l’Inter per Asamoah, ma la Juve pensa al rinnovo

Secondo quanto riportato da Eurosport, il Napoli avrebbe individuato il giocatore della Juve come rinforzo a parametro zero, ma i bianconeri non vogliono rinforzare una rivale.

La Juventus rischia di perdere Kwadwo Asamoah, difensore-centrocampista classe 1988 della nazionale ghanese, a parametro zero a fine stagione. Non solo, il rischio è quello di vederlo giocare in una rivale dato che le principali squadre interessate sono l’Inter e il Napoli. Secondo quanto riportato da Eurosport, infatti, i bianconeri non vorrebbero rinforzare una rivale, e sarebbero pronti a trattare il rinnovo del contratto dell’ex Udinese.

