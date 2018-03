Napoli, ecco Higuain

L’attaccante argentino ritorna a Napoli per preparare l’importantissimo match di sabato contro la Roma. Dopo la parentesi con la propria nazionale, è arrivato il momento dei saluti per riprendersi il Napoli e lottare per quel posto in campionato che garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions League.

Così Gonzalo Higuain è pronto per tornare agli ordini di Rafa Benitez dopo la tournée americana dell’Argentina.

Il tecnico spagnolo ha programmato l’allenamento di oggi al pomeriggio proprio per verificare anche le sue condizioni dopo il lungo viaggio.

Il “pipita”, autore di un gol strepitoso all’andata, è uno dei protagonisti più attesi del match che può rilanciare la corsa Champions degli azzurri.

