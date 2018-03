Napoli, eguagliato il record di vittorie di fila. Si punta a migliorarlo

Gli azzurri ieri hanno ottenuto l’ottava vittoria consecutiva, domenica con la Spal un’occasione d’oro.

Con il successo di ieri per 4-1 sulla Lazio il Napoli ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva in campionato ed ha eguagliato il record stagionale (vittoria nelle prime 8 gare dell’attuale torneo di Serie A) e di tutta la ultra-novantennale storia. Gli azzurri infatti dopo lo 0-0 con la Fiorentina di inizio dicembre, prima dell’anticipo di ieri avevano battuto nell’ordine: Torino, Sampdoria, Crotone, Hellas Verona, Atalanta, Bologna e Benevento.

Incredibile il ruolino di marcia della squadra partenopea e nello specifico questo record, di per se già storico in quanto ottenuto due volte nella stessa stagione senza averlo mai raggiunto prima in 91 anni.

Domenica pomeriggio con la Spal la squadra di Maurizio Sarri ha quindi un’ulteriore chance vincendo il match: migliorare e migliorare questo incredibile primato.

