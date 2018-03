Napoli, finisce la lunga imbattibilità casalinga in Europa League

Gli azzurri non uscivano sconfitti da una gara casalinga della competizione da 5 anni.







Si ferma la striscia positiva casalinga degli azzurri nella seconda competizione europea. Con la sconfitta di stasera il Napoli ferma la sua imbattibilità al San Paolo in Europa League, l’ultima sconfitta risaliva al 14 febbraio 2013 nei sedicesimi di andata, quando la squadra allenata da Mazzarri fu sconfitta per 3-0 dal Viktoria Plzeň.

Un bottino di tutto rispetto composto da 9 vittorie e 4 pareggi, aiutato anche dallo splendido cammino con Benítez arrivato a un passo dalla finalissima nel 2015. Un’imbattibilità divisa fra 9 gare con il tecnico spagnolo in panchina e le ultime 4 con Maurizio Sarri, che fino a stasera non aveva mai perso una gara casalinga della competizione.

Anche se inutile ai fini di una qualificazione che si complica tantissimo, il gol di Ounas mantiene più che ottimo anche il rendimento casalingo realizzativo del Napoli negli ultimi 5 anni, sono ben 38 le reti segnate (media-gol 2.71 a gara).

