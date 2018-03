Napoli, tutto il flop il Coppa minuto per minuto

Un Napoli che vola in campionato, primo posto con 63 punti in 24 partite ed un punto di vantaggio sulla Juventus

Ad un campionato strabiliante però vanno aggiunte le delusioni nelle coppe, in tutte le coppe.

Prima l’eliminazione dal girone della Uefa Champions League, girone difficile ma non impossibile da passare per gli azzurri, la doppia sconfitta con il City ci può ampiamente stare, ma il secondo posto nel girone era più che alla portata per il Napoli che ha pagato cara la sconfitta in Ucraina con lo Shakhtar per 2-1.

Poi c’è l’eliminazione ai quarti di finale della Tim Cup al San Paolo contro l’Atalanta sempre con il risultato negativo di 2-1. Squadra ostile quella bergamasca, squadra scomoda senza dubbio per gli azzurri che però dopo meno di due settimane in campionato vanno a vincere a bergamo, giocando una partita totalmente diversa, fatta di rabbia, grinta, determinazione e sopratutto MOTIVAZIONE, quella che forse è mancata in tutte le coppe.

Non è ancora fuori dall’Europa League il Napoli ma poco ci manca dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Lipsia, agli azzurri servirebbe un’impresa per passare il turno in Germania, ma sopratutto servirebbe il Napoli versione campionato.

