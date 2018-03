Napoli, Formisano: “Grande successo per la mostra al MANN, pronto un regalo per San Valentino”

Alessandro Formisano, head of operations della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Stiamo avendo grandi consensi sulla mostra dal MANN, non solo sul volume di visitatori ma anche sulla loro soddisfazione. Abbiamo deciso così di lanciare una promozione per San Valentino, regalando un ingresso a chi si presenterà in coppia, visto che l’amore unisce sia con al proprio partner, che alla squadra di calcio. Prolungare la mostra? I locali dove siamo sono destinati a un’altra mostra dalla metà di marzo, vogliamo prolungare di qualche giorno perché il successo è stato enorme. Abbiamo invitato tutti gli ex calciatori partenopei per assistere, le adesioni sono state tantissime, ad esempio quelle di Calaiò, Garics e Krol. Ai tifosi dico, per questo, di affrettarsi ad assistervi, potrebbero trovarsi con una sorpresa improvvisa. Ritiro? Ci stiamo lavorando, avremo novità a breve”.

