Napoli, il futuro Callejon potrebbe arrivare dalla terra dei Faraoni

È sempre calciomercato e il ds del Napoli Giuntoli lavora costantemente alla ricerca di calciatori adatti ad inserirsi negli schemi di Maurizio Sarri.

Arriva così, a sorpresa, il nome che non ti aspetti: Hussein El Shahat, esterno destro egiziano che milita nell’Al Ain, in prestito dal Misr Lek Makkasa. Classe 1991, il ragazzo è nell’orbita della Nazionale dei Faraoni che quest’anno, dopo 27 anni, prenderà nuovamente parte a un Campionato del Mondo.

El Shahat ha cominciato a giocare come professionista nel Misr Lek Makkasa nel 2014/2015, con il quale ha giocato in tutto, tra campionato e Coppa d’Egitto, 85 partite, con 16 gol fatti e 18 assist. Nel gennaio di quest’anno, è passato in prestito all’Al Ain, con il quale ha giocato, finora, una partita di qualificazione alla Champions League asiatica, quattro partite di campionato (in cui ha segnato già 5 gol e servito 4 assist) e una nella competizione continentale.

Si tratta di un calciatore molto duttile, dal momento che può ricoprire più ruoli: la corsia di destra è il suo habitat naturale (spesso ha giocato anche da terzino) ma può tranquillamente adattarsi a sinistra, oltre ad essere impiegato da trequartitsta. Dotato di un’ottima accelerazione, è un destro naturale, ma sa calciare altrettanto bene con il sinistro: questo lo rende un buon tiratore di punizioni e un eccellente rigorista. Un nome interessante per l’attacco del Napoli.

Secondo Transfermarket ha una valutazione di 800.000 €.

