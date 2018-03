Napoli-Genoa: probabili formazioni, numeri e curiosità

29° turno del campionato di Serie A, alle 20:45 il Napoli ospita il Genoa allo “Stadio San Paolo”.

–

Un primo posto da riavvicinare per riaprire la lotta Scudetto, contro un avversario in lotta-salvezza come il Genoa e conoscendo già il risultato poco felicw della Juventus (ieri sera bloccata 0-0 in trasferta dalla Spal). Il Napoli questa sera sfida – con l’obbligo di vincere – i rossoblu allenati da Davide Ballardini, in uno Stadio San Paolo che si prevede tristemente vuoto per metà.

Gli azzurri, secondi in classifica con 70 punti, hanno fin qui segnato 62 reti (32 fra le mura amiche) incassandone 19 (di cui 12 a Fuorigrotta). Dopo la sfida odierna i partenopei affronteranno il prossimo match di campionato il sabato di Pasqua a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

–

Il Genoa invece dopo ventotto giornate è al 13° posto con 30 punti. Il magro bottino in classifica è frutto di sole otto vittorie, sei pareggi e ben tredici sconfitte; uno score che peggiora decisamente in trasferta: 11 punti in 12 gare (3 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), soltanto il Benevento ha fatto peggio nell’attuale massima serie. Dopo la gara di oggi, i grifoni torneranno in campo fra 13 giorni ospitando la Spal.

–

Precedenti: Sarà la sfida numero 57 nel capoluogo campano fra Napoli e Genoa. Il bilancio fin qui è di 27 vittorie azzurre, 17 pareggi e 12 successi spallini.

–

Indisponibili: Chiriçhes, Ghoulam (Napoli). Izzo, Veloso (Genoa).

Squalificati: –

Diffidati: Albiol, Koulibaly, Mário Rui, Jorginho, Mertens (Napoli). Bertolacci, Rosi, Taarabt, Veloso (Genoa).

–

Arbitro: Fabrizio Pasqua di Nocera Inferiore, appartenente però alla sezione di Tivoli.

Assistenti di linea: Giallatini, Dobosz.

IV uomo: Sacchi.

Addetto al VAR: Giacomelli.

Assistente al VAR: Tasso.

–

Ex di turno: Pandev.

–

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mário Rui; 8 Jorginho, 5 Allan, 17 Hamšík; 7 Callejón, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 62 Tonelli, 11 Maggio, 19 Milić, 42 Diawara, 27 Machach, 20 Zieliński, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik. All. Sarri

SPAL (4-3-3): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 Spolli, 87 Zukanovic, 20 Rosi; 30 Rigoni, 8 Bertolacci; 15 Hiljemark, 93 Laxalt, 19 Pandev; 16 Galabinov. A disposizione: Lamanna, Zima, Migliore, Rossettini, Lazovic, Gentiletti, Medeiros, Omeonga, Bessa, Periera, Brlek, Rossi, Lapadula, Taarabt. All. Ballardini

–

DOVE SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA:

WEB (diretta testuale): 100x100napoli.it a partire dalle 20:20

RADIO: Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio1 Rai.

PAY-TV: Sky Calcio, Premium Sport.

.

Comments

comments