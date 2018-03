Napoli-Genoa, pronte le maglie ma c’è un problema cromatico

L’account della Serie A Tim ha pubblicato le foto dai rispettivi spogliatoi delle due squadre.

Classica maglia azzurra per il Napoli, divisa di riserva color azzurro scuro per il Genoa. C’è sicuramente qualche problema cromatico, almeno per il momento, per il posticipo di stasera. Come si evince anche dal tweet della Serie A Tim, con le foto delle maglie preparate negli spogliatoi delle due squadre, i colori sono forse un po’ troppo simili. Non è peregrina l’ipotesi che l’arbitro possa far cambiare la divisa ad uno dei due team.

