Ghoulam, dopo la seconda operazione al ginocchio, è tornato a Villa Stuart.

Per oggi è prevista una visita di controllo per capire come procede la sua guarigione. Ghoulam a Castel Volturno continua il suo allenamento personalizzato.

La data del suo rientro non è ancora stata stabilita ma forse dal controllo di oggi si può capire qualcosa in più.

