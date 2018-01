Napoli, Giaccherini per arrivare a Inglese, ma il Chievo vuole riflettere

Fino a qualche settimana fa, l’approdo di Roberto Inglese al Napoli sembrava quasi scontato. Gli azzurri avevano acquistato la punta dal Chievo già lo scorso agosto.

L’infortunio di Milik ha reso Inglese praticamente indispensabile per il club di De Laurentiis, ma i gialloblu, dopo aver perso le ultime tre partite, non sono più così sicuri di potersi permettere l’addio del proprio bomber. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe addirittura proposto di inserire Giaccherini nella trattativa per anticipare l’arrivo di Inglese, ma il Chievo vorrebbe quantomeno trovare un sostituto. Per ora la situazione resta in stand-by.