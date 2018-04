Napoli, Giuntoli punta il talento inglese Marcus Browne

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Napoli sarebbe interessato al talentuoso centrocampista offensivo del West Ham, Marcus Browne, classe 1997 cresciuto proprio nell’Academy degli Hammers.

Un’occasione che il Ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, non vorrebbe farsi sfuggire, in quanto il calciatore inglese, ha il contratto in scadenza a giugno del 2020 ed il valore si aggirerebbe intorno ai 250.000 euro.

Tale operazione potrebbe essere interessante sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico rappresentando una futura plusvalenza per il club azzurro o un’importante pedina di scambio. Il Napoli, non è nuovo a questo tipo di operazioni, che potrebbe essere molto simile a quella che ha portato all’ombra del Vesuvio Machach e Ounas.

Il quotidiano britannico riporta anche l’interessamento di altre squadre come Siviglia, Lipsia e Bayer Leverkusen.

A cura di Stefano Esposito

