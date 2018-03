Napoli, Hamsik verso l’esclusione con il Sassuolo. Hysaj ce la farà

Sabato alle ore 18, il Napoli sarà di scena a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, per continuare la rincorsa al primo posto, al momento occupato dalla Juventus.

Maurizio Sarri dovrà valutare attentamente le condizioni di Hamsik e Hysaj: il primo dovrebbe essere convocato ma difficilmente il tecnico deciderà di mandarlo in campo contro i neroverdi; al suo posto dovrebbe, invece, esserci Piotr Zielinski, con l’entusiasmo alle stelle per il gol vittoria realizzato al 92′, che ha permesso alla sua Polonia di battere la Corea del Sud.

Per quanto riguarda Hysaj, invece, l’infortunio rimediato in Nazionale non ha avuto strascichi e il terzino albanese dovrebbe, a meno di clamorose sorprese, essere regolarmente in campo, considerando anche che ieri ha partecipato alla seduta di allenamento.

