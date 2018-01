Napoli-Hellas Verona, la partita degli ex

Sabato 6 aprile 2018 alle ore 15:00 si giocherà Napoli-Hellas Verona al San Paolo, una partita che vedrà incrociarsi tanti ex

Partiamo dal tecnico azzurro Maurizio Sarri, quest’ultimo nel 2008 allenava proprio gli scaligeri, fu voluto dal Dirigente Giovanni Galli, che da calciatore aveva vestito la maglia azzurra.

Il tecnico dei Veronesi, Fabio Pecchia, è stato invece il secondo di Rafa Benitez sulla panchina azzurra, prima di lasciare poi il posto a Sarri.

Poi c’è Filippo Fusco, attuale direttore sportivo del Verona, che ha ricoperto lo stesso ruolo anche a Napoli quando c’erano Novellino e poi Zeman in panchina.

Infine c’è Jorginho, centrocampista che fu portato a Napoli proprio dalla coppia Pecchia-Benitez, giocatore che al Verona era titolare inamovibile e rigorista infallibile, sembrava un centrocampista non da Napoli nel centrocampo a due di Benitez, ma poi con Sarri è diventato anche a Napoli un titolare inamovibile e indiscusso, uno dei centrocampisti con più passaggi eseguiti in tutta Europa, tanto che sembre che lo United di Mourinho ci abbia già messo gli occhi per Giugno.