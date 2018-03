Napoli-Hellas Verona, le pagelle: Koulibaly la sblocca, Callejon la chiude

Il Napoli batte il Verona 2-0 al San Paolo e mantiene il primo posto in classifica andando momenataneamente a più 4 sulla Juventus. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6: “Spettatore non pagante o quasi, l’unico tiro del Verona arriva all’82esimo con Pazzini, tiro debole e centrale, il portierone azzurro la blocca con qualche incertezza, ma mantiene la porta inviolata”

Hysaj 6: “Partita buona in entrambe le fasi”

Albiol 6,5: “Sale sempre con il tempo giusto e tiene alta la linea difensiva, gioca con personalità e attenzione”

Koulibaly 7,5: “Il solito muro in fase difensiva, ma quest’oggi ha il merito di aver sbloccato una partita che il Napoli non riusciva a sbloccare”

Mario Rui 6: “Bene in fase difensiva, molto propositivo anche in fase offensiva, va spesso sul fondo per mettere i cross, ma sono palloni alti che servono a poco non essendoci un vero e proprio centravanti”

Jorginho 6,5: “Detta i tempi di gioco sempre molto bene, per lui è una partita speciale ma non sente pressione, nel finale trova anche un gran tiro a giro, Nicolas gli nega il goal con una gran parata”

Allan 6,5: “Fisicamente è in uno stato di salute pazzesco, quanto accellera è inarrestabile, sembra un treno, puoi fermarlo solo buttandolo a terra. Il solito mastino del centrocampo, lotta su ogni contrasto e mette tutto se stesso in campo”

Hamsik 6: “Qualche passaggio sbagliato di troppo per il capitano, ma prova decisamente sulla sufficienza anche per lui”

Callejon 7: “Il Verona è una delle sue vittime preferite, in precedenza aveva già segnato 4 goal agli scaligeri, oggi non si lascia desiderare e segna il quinto. Il suo goal chiude definitivamente la partita”

Mertens 6,5: Una buona partita per lui, non trova il goal ma è sempre nel vivo del gioco”

Insigne 6,5: “Alterna grandi giocate come il tiro a giro uscito di pochissimo nel primo tempo, al goal divorato da pochi passi nel primo tempo. Anche la sua prestazione comunque è più che sufficiente”

