Napoli, il punto sul mercato: arriva Inglese, Vrsaljko sempre più difficile

Il 3 gennaio inizierà ufficialmente la sessione di mercato invernale.

Il Napoli cerca sempre di muoversi in anticipo ora le esigenze sono ancora più forti visti gli infortuni di Ghoulam e Milik. Il club lotta per lo Scudetto e servono rinforzi adeguati.

Per quanto riguarda l’esterno basso e l’obiettivo principale è sempre Vrsaljko ma l’Atletico Madrid sembra non sia così disposto a cederlo e l’alternativa, e anche la pista più facile, sarebbe Darmian. L’arrivo di uno dei due però non sarà condizionato dal recupero record di Ghoulam.

In attacco arriverà Roberto Inglese, per ora in prestito al Chievo. Altro obiettivo è Verdi del Bologna, il club rossoblu valuta il giocatore circa 25 milioni di euro ma la trattativa potrebbe rivelarsi difficile. Nel mirino del Napoli c’è anche Delofeu.

Machach, invece, arriva dal Tolosa a parametro zero. Giuntoli è pronto anche a prendere Younes che sarebbe ideale come vice Insigne. Per quanto riguarda Ciciretti c’è da capire se arriverà a gennaio o a giugno e se il Napoli lo utilizzerà come pedina di scambio.