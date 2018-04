Napoli, il punto sulla caccia al portiere

Il Napoli, che a giugno perderà Pepe Reina, ormai destinato al Milan, continua a cercare un portiere affidabile per le stagioni a venire.

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione: il primo nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Rui Patricio, campione d’Europa con la Nazionale portoghese nel 2016. Ha 30 anni, è ormai un pilastro dello Sporting, di cui è capitano, e ha acquisito parecchia esperienza. Ciò che complicherebbe l’affare è il costo del cartellino che si aggira intorno ai 25 milioni.

C’è poi la pista Bernd Leno, portiere del Bayer Leverkusen, che il Napoli ha trattato già la scorsa estate: il tedesco è più giovane rispetto a Patricio (è un classe ’92) e, secondo il quotidiano, ha una clausola rescissoria da 20 milioni. Tuttavia, la concorrenza è alta, soprattutto da parte dell’Atletico Madrid, che molto probabilmente saluterà Oblak a fine stagione.

Ci sarebbero anche due soluzioni italiane: la prima è Mattia Perin, che gli azzurri seguono da tempo; il ds del Genoa, Giorgio Perinetti, pur non ammettendo contatti diretti tra i club, non ha mai chiuso le porte ad un trasferimento del portiere al Napoli, anzi lo ha addirittura etichettato come possibile sostituto di Reina.

La seconda pista nostrana, invece, porta ad Alex Meret: classe 1997, di proprietà dell’Udinese ma in prestito alla Spal, sta disputando la prima stagione in Serie A, confermando le ottime doti mostrate lo scorso anno. Ciò che non convince appieno è, appunto, la sua scarsa esperienza.

