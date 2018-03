Napoli, in attesa dell’Inter solito giovedì mattina di relax

Il Napoli tornerà nel pomeriggio a preparare la sfida contro i neroazzurri.



Riposo per la squadra partenopea in questa prima metà di giornata. Gli azzurri infatti stamattina non si alleneranno e scenderanno sul prato di uno dei campi del centro tecnico di Castel Volturno soltanto dopo pranzo. I partenopei domenica saranno di scena al Giuseppe Meazza di Milano contro l’Inter allenata da Luciano Spalletti, gara valida per la 28°giornata di Serie A in programma alle 20:45.

Questo il report dell’allenamento di ieri. Al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza, successivamente è rimasto in campo solo il gruppo dei difensori che ha svolto lavoro tecnico tattico specifico.

Nel pomeriggio la squadra, sotto la pioggia, è stata impegnata in una prima fase di attivazione tecnica con paletti e di seguito partitina a pressione con le sponde. Poi, analogamente a quanto fatto in mattinata dai difensori, sul campo sono rimasti centrocampisti e attaccanti che hanno svolto lavoro tecnico tattico.

