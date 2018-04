Il Napoli smentisce un’intervista del dott. De Nicola

La società partenopea ha comunicato la falsità di un’intervista pubblicata da “Le Buteur”.



“Il dott. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, non ha rilasciato alcuna intervista a “Le Buteur”. Le dichiarazioni a lui attribuite dal media algerino sono false e prive di ogni fondamento”. Queste le parole ufficiali del Calcio Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, in merito ad un’intervista (CLICCA QUI) – bollata come “falsa” – al dottore e capo staff medico della squadra partenopea Alfonso De Nicola. L’intervista è stata pubblicata stamane dal quotidiano algerino “Le Buteur”, giornale che nelle precedenti settimane aveva intervistato più di un tesserato azzurro (Mertens, Koulibaly e Ghoulam).

Il dott. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, non ha rilasciato alcuna intervista a “Le Buteur”.

Le dichiarazioni a lui attribuite dal media algerino sono false e prive di ogni fondamento. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 aprile 2018

“Il dott. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, non ha rilasciato alcuna intervista a “Le Buteur”. Le dichiarazioni a lui attribuite dal media algerino sono false e prive di ogni fondamento”. Queste le parole ufficiali del Calcio Napoli, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, in merito ad un’intervista – rivelatasi falsa – al capo staff medico della squadra, pubblicata dal quotidiano algerino “Le Buteur”, giornale che nelle precedente settimane aveva intervistato più di un tesserato azzurro.

“Il dott. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, non ha rilasciato alcuna intervista a “Le Buteur”. Le dichiarazioni a lui attribuite dal media algerino sono false e prive di ogni fondamento”. Queste le parole ufficiali del Calcio Napoli, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, in merito ad un’intervista – rivelatasi falsa – al capo staff medico della squadra, pubblicata dal quotidiano algerino “Le Buteur”, giornale che nelle precedente settimane aveva intervistato più di un tesserato azzurro.

“Il dott. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, non ha rilasciato alcuna intervista a “Le Buteur”. Le dichiarazioni a lui attribuite dal media algerino sono false e prive di ogni fondamento”. Queste le parole ufficiali del Calcio Napoli, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, in merito ad un’intervista – rivelatasi falsa – al capo staff medico della squadra, pubblicata dal quotidiano algerino “Le Buteur”, giornale che nelle precedente settimane aveva intervistato più di un tesserato azzurro.

“Il dott. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, non ha rilasciato alcuna intervista a “Le Buteur”. Le dichiarazioni a lui attribuite dal media algerino sono false e prive di ogni fondamento”. Queste le parole ufficiali del Calcio Napoli, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, in merito ad un’intervista – rivelatasi falsa – al capo staff medico della squadra, pubblicata dal quotidiano algerino “Le Buteur”, giornale che nelle precedente settimane aveva intervistato più di un tesserato azzurro.



Comments

comments