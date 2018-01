Napoli, Jorginho: l’agente a Londra ma Sarri intende blindarlo

Jorginho è al centro di moltissime richieste dall’Inghilterra.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’agente del centrocampista sarebbe a Londra per discutere circa importanti proposte di club. Infatti, sembrerebbero esserci sondaggi firmati Manchester City, Manchester United, Arsenal e Liverpool nella prossima sessione di mercato.

Per cautelarsi, il club partenopeo punterebbe l’uruguaiano Lucas Torreira della Sampdoria, sempre per giugno ma mister Sarri, a quanto pare, è stato perentorio: Jorginho resta al centro del progetto Napoli e non si muove.

A cura di Daniele Arcella