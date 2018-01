Napoli e Juve osservano una stella del Porto

Secondo quanto riferisce il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Napoli e Juventus osservano Diogo Dalot, giovane stella del Porto

Una nuova stella in casa Porto, da anni una fucina di talenti venduti a peso d’oro in tutta Europa. Si tratta di Diogo Dalot, classe ’99 che ieri ha incantato nella sfida di Liga 2 tra appunto il Porto 2 ed il Benfica 2, prendendosi la nomination come migliore in campo grazie ad un gol ed a un assist nella vittoria 3-1. Tra le tante squadre interessate all’esterno, capace di giocare su entrambe le fasce, figurano anche Juventus e Napoli, di cui alcuni esponenti erano presenti allo stadio per osservarlo. Per strapparlo ai portoghesi servono ad oggi i 20 milioni della clausola, cifra dalla quale difficilmente il Porto si smuoverà.