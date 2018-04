Napoli, la permanenza di Sepe in dubbio ma c’è già un candidato a rimpiazzarlo

È in dubbio la permanenza a Napoli di Luigi Sepe, portiere cresciuto nel vivaio azzurro e, dopo tanti prestiti, rientrato alla base per essere il vice di Pepe Reina.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’estremo difensore sarebbe dinanzi a un bivio: il Napoli crede in lui, come testimoniato anche dal rinnovo di contratto, ma Sepe potrebbe anche essere tentato dalla possibilità di una nuova avventura da titolare. In caso di sua partenza, gli azzurri avrebbero già individuato il sostituto: si tratta di Alessio Cragno, portiere che sta facendo molto bene a Cagliari.

