Napoli, la vicenda Younes ricorda quella di Vlaovic

Il Napoli con Younes si ritrova a dover fronteggiare una situazione simile già accaduta nel 1996 con Vlaovic.

Stagione ’95-’96, nel Padova giocava Goran Vlaovic, attaccante croato classe ’72. Nella sua prima stagione in Serie A diventò uno dei migliori attaccanti, ma i biancoscudati non si salvarono e scesero in Serie B. Vlaovic fu messo sul mercato.

Un attaccante che attirò l’attezione di tutti tra cui il Napoli di Ferlaino. Il club azzurro non si fece intralciare da nessuno e con molta fretta il 4 marzo del 1996 Vlaovic firmò un triennale con il Napoli.

Campionato finito, Vlaovic era atteso a Napoli ma accadde l’impensabile: il giocatore va al Valencia, cambiò idea. Il club spagnolo gli fece un’importante offerta economica a cui il giocatore non rinunciò e volò in Spagna. All’epoca il Valencia si giocava La Liga con il Barcellona e il Real Madrid.

Il Napoli con un pre-contratto di tre anni firmato dal croato non rimase a guardare, fece ricorso alla Fifa richiedendo la squalifica di Vlaovic per i tre anni successivi cosa che però non accadde. Ma il croato respinse l’accusa di avere firmato vari precontratti e per raggirare il regolamento pagò una penale di 100milioni di lire e scontò una sospensione di 3-4 mesi. Il Napoli decise di non procedere legalmente.

Goran ebbe modo anche di commentare la sua scelta di non vestire la maglia azzurra e dichiarò: “A Napoli ci andate voi; e non dite che mi daranno una squalifica internazionale di tre anni: non ho ammazzato arbitri; e poi Maradona, per droga, ha avuto un anno. Dov’ è l’ equilibrio?”.

La vicenda di Younes fa ripensare a quel periodo ma adesso i tempi e i regolamenti sono cambiati. Se con Vlaovic ci fu un pre-contratto, con il tedesco invece c’è un contratto di ben 31 pagine firmate da lui in persona (LEGGI QUI) e depositato regolarmente, e visite mediche effettuate.

Comments

comments