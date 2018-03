Napoli-Lazio, le pagelle: Jorginho e Zielinski show

Il Napoli cala il poker al San Paolo contro la Lazio e vince 4-1, scavalca nuovamente la Juventus e torna al comando della classifica di Serie A. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6: “Sul goal della Lazio ha qualche colpa, su quel cross sarebbe dovuto uscire, errore tutto sommato perdonabile visto che non influisce sul risultato finale”

Hysaj 6,5: “Nel primo tempo va in seria difficoltà contro Milinkovic-Savic, gioca però un secondo tempo di livello assoluto, aggressivo e propositivo”

Tonelli 6: “ZITTISCE TUTTI! C’era molta preoccupazione per il suo debutto considerando che non giocava da un anno, lui risponde sul campo con una buonissima prestazione di personalità, non fa rimpiangere l’assenza di Albiol”

Koulibaly 6: “Un po’ distratto nel primo tempo, impeccabile nella ripresa”

Mario Rui 6,5: “Uno dei migliori nel primo tempo, ancora meglio fa nel secondo tempo, il goal del 3-1 arriva da un suo tiro. Manda un messaggio importante a tutti, l’assenza di Ghoulam non sarà un problema se saranno sempre queste le sue prestazioni”

Jorginho 7,5: “Il pallone per Callejon è a dir poco perfetto, degno del miglior Pirlo. Parte da lui anche il goal del 4-1, con un ottimo pallone per Zielinski che poi serve splendidamente Mertens per un goal da cineteca”

Allan 6: “Solito guerriero a centrocampo, prende un sacco di botte nel primo tempo, ma non lo abbatte nessuno”

Hamsik 5,5: “Un primo tempo abbastanza sottotono per il capitano, si vede che aveva qualche problema fisico”

Zielinski 7: “Entra benissimo in partita, con la sua freschezza da subito velocità alla manovra azzurra e da spettacolo con i compagni”

Callejon 7: “Potrebbe aprire una scuola su come fare i tagli con i tempi perfetti, ma servirebbe a poco perchè solo lui è in grado di farli sempre. Non banale il controllo, goal importantissimo perchè permette al Napoli di pareggiare e affrontare il secondo tempo con un altro approccio mentale”

Mertens 7: “Non è il protagonista assoluto di questa partita, non ha grandi occasioni da goal, l’unica vera e propria che ha la sfrutta in pieno e fa il goal del 4-1″

Insigne 6,5: “Gli è mancato soltanto il goal, per poco non lo trovava, tante giocate da fuoriclasse assoluto”

