Napoli-Lazio, probabili formazioni. Sarri recupera Mertens, Inzaghi ritrova Savic e Lulic

Al San Paolo questa sera i fari saranno puntati sul big match Napoli-Lazio.

La gara è l’anticipo serale della 24esima giornata di campionato. Gara difficile e delicata, il Napoli è chiamato a vincere dopo che la Juventus ha vinto contro la Fiorentina nell’anticipo di ieri sera. La Lazio vorrà riscattarsi dopo la sconfitta contro il Genoa.

Si affrontano due squadre che giocano il calcio più bello del campionato italiano, lo spettacolo sarà assicurato.

NAPOLI – Sarri si ritrova con qualche problema in difesa: Hysaj ha la febbre e Albiol sta accusando un affaticamento muscolare: Chiriches è pronto. Mertens ha rimediato una distorsione alla caviglia contro il Benevento ma dovrebbe farcela. Mario Rui sarà sulla corsia sinistra. A centrocampo Allan, Jorginho e Hamsik formeranno il trio, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Callejon, Mertens e Insigne.

LAZIO – Inzaghi sa che la squadra non vive un bel momento. Il tecnico ritrova Milinkovic-Savic e Lulic che rientrano dalla squalifica. Wallace favorito e in difesa i suoi compagni di reparto saranno de Vrij e Radu, mentre Marusic sarà sulla destra. In attacco Luis Alberto sarà alla spalle di Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Tonelli, Maggio, Chiriches, Rog, Diawara, Zielinski, Machach, Ounas. All. Sarri

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Patric, Basta, Nani, Murgia, Caicedo, Lukaku. All. Inzaghi

ARBITRO: Banti di Livorno

ASSISTENTI: Vuoto-Peretti

QUARTO UOMO: Pinzani

VAR: Damato

AVAR: Tegoni

