Napoli, le trasferte il punto forte: che numeri

Anche se non sono arrivati i tre punti contro il Sassuolo, il Napoli ha mantenuto l’imbattibilità in trasferta.

Il Napoli è secondo, dietro la Juventus che dista solo 4 punti. Ma c’è un dato da non sottovalutare: gli azzurri nelle ultime 28 trasferte non hanno mai perso, 23 sono le vittorie e 5 i pareggi.

Il 22 aprile ci sarà lo scontro diretto, in casa della Juventus e sarà un esame fondamentale, se non cruciale, per la lotta scudetto. Mancano 8 gare di cui 4 saranno in trasferta, compreso lo scontro diretto.

Alla 32esima giornata di campionato il Napoli affronterà in trasferta il Milan mente a Juventus la Sampdoria in casa.

La 34esima giornata verdà il tanto atteso big match tra Napoli e Juventus. Alla 35esima, invece, la Juventus andrà a Milano per la trasferta contro l’Inter mentre il Napoli andrà a Firenze. Nella penultima giornata di campionato il Napoli giocherà in trasferta contro la Sampdoria mentre la Juventus sarà all’Olimpico per giocare contro la Roma.

