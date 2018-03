Il Napoli ha l’intesa con Leno, operazione da 25 milioni

Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha già l’intesa di massima con Leno, portiere del Bayer Leverkusen:

Il Napoli ha individuato il portiere per la prossima stagione, quando Pepe Reina lascerà gli azzurri per misurarsi altrove. Il Milan spinge e così la società di De Laurentiis si guarda intorno. Intesa di massima con Bernd Leno del Bayer Leverkusen: contratto quadriennale con opzione per un’altra stagione, costo dell’operazione circa 25 milioni. Entro marzo verrà presa una decisione. Napoli al lavoro, il portiere che verrà può essere Leno.

