Napoli l’invincibile: va sotto ma poi vince sempre

Quella di ieri sera contro la Lazio, è stata la settima vittoria (su otto volte) ottenuta in rimonta dal Napoli nel corso di questo campionato. Solo in occasione del match contro la Juve, gli azzurri non sono riusciti a ribaltare il risultato.

La prima volta è stata contro l’Atalanta, il 27 agosto, quando gli orobici chiusero il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Cristante: nella ripresa, rimonta azzurra firmata Zielinski, Mertens e Rog.

Poco meno di un mese dopo, gli azzurri giocarono, contro la Lazio, una partita fotocopia di quella di ieri: biancocelesti in vantaggio sempre con De Vrij, poi un secondo tempo dominato che vide andare in rete Koulibaly, Callejon, Mertens e Jorginho.

Tre giorni più tardi, altra rimonta contro la Spal, nella sciagurata partita che vide l’infortunio di Milik: i ferraresi passarono in vantaggio con una rete di Schiattarella, pareggiata dopo appena un minuto da Insigne; nel secondo tempo, gol del vantaggio azzurro siglato da Callejon e pareggio di Viviani. All’83’ fu Ghoulam a realizzare il gol del definitivo 3-2.

Il 25 ottobre si giocò Genoa-Napoli: rossoblu subito in vantaggio con Taarabt, poi una doppietta di Mertens e un autogol di Zukanovic misero le cose a posto per gli azzurri; inutile il gol del napoletano Izzo.

Il 23 dicembre al San Paolo arrivò la Sampdoria, che dopo soli due minuti andò sorprendentemente a segno con Gaston Ramirez; poi il pareggio di Allan e il nuovo vantaggio blucerchiato, stavolta con Quagliarella. Furono Insigne e Hamsik a regalare i tre punti al Napoli.

L’ultima rimonta (tolta quella di ieri) fu quella del 28 gennaio contro il Bologna: vantaggio lampo dei felsinei con il sempreverde Palacio, poi un autogol di Mbaye e la doppietta di Mertens fissarono il risultato sul 3-1.

