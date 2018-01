Napoli, l’obiettivo Lucas ad un passo dalla Premier League

L’asso brasiliano accostato al Napoli, prossimo allo sbarco nel campionato inglese.



L’Arsenal starebbe trattando seriamente l’acquisto di Lucas Moura dal Paris Saint-Germain, lo riferiscono fonti molto vicine al giocatore.

Lucas, che negli ultimi giorni è stato accostato sempre più insistentemente al Napoli, non ha mai fatto segreto del suo interesse per la Premier League (CLICCA QUI) e dopo 6 mesi fra panchina e tribuna (chiuso da Neymar e Mbappé) cerca più spazio per riconquistare la maglia del Brasile in vista dei Mondiali.

La trattativa sarebbe già ad uno stato avanzato, con i londinesi che – dopo la cessione di Walcott all’Everton – vorrebbero il calciatore in prestito oneroso con eventuale possibilità di riscatto mentre i francesi vorrebbero subito monetizzare. Restano alla porte ma con chance ridotte al lumicino Tottenham e Manchester United.

Per Lucas quindi un futuro al Napoli sembrerebbe ancor più lontano ed improbabile, così come confermato l’altro ieri in esclusiva ai nostri microfoni dalla giornalista Valentina Clemente di Premium Sport (CLICCA QUI).





