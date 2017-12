Napoli ecco Machach, il centrocampista francese che ha stregato Giuntoli

Osserviamo le caratteristiche tecniche di questo giocatore.

Acquistato a zero perché era svincolato dal Tolosa, Zinedine Machach, chiamato così perché suo fratello, all’epoca calciatore del Bordeaux era un grande fan di Zidane.

Classe 1996, alto 1.80 nasce come centrocampista centrale, anche nella maggior parte delle sue apparizioni in Ligue 1 (31) ha giocato come mezz’ala sinistra o addirittura come esterno alto.

Fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2015/2016 con la maglia del Tolosa dove colleziona ben 21 presenze (16 in campionato) per poi passare in prestito al Marsiglia.

Il calciatore mostra grande personalità e dinamismo, in campo ma anche fuori. Dopo la parentesi a Marsiglia infatti il giocatore rientra a Tolosa dove romperà con la società e arriverà alla risoluzione del contratto.